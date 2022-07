V Sloveniji jih je letos umrlo 9

Čeprav letos na območju PU Ljubljana še ni umrl motorist, policisti stanja kljub temu ne morejo oceniti kot ugodno, saj je nesreč motoristov v primerjavi z lanskim letom več. Na območju celotne države je bilo že več kot 550 nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki motorjev ali mopedov. Devet jih je umrlo, skoraj 100 je bilo huje in več kot 300 lažje ranjenih.

»V sončnih dneh je na cestah veliko motoristov. Tudi v prihodnjih dneh bodo ugodne vremenske razmere na ceste privabile lastnike motornih konjičkov. S kratkotrajnimi t. i. ad hoc nadzori predvsem na kritičnih odsekih želimo doseči, da bi vsi vozniki vozili varno in prišli tako na cilj, kot se varno vrnili domov,« so pojasnili na PU Ljubljana.

Motoristična sezona je namreč v polnem razmahu, z nadzori nad vozniki motornih koles pa želijo policisti tako preventivno, hkrati pa z ukrepanjem zoper storilce hujših prekrškov tudi represivno poskrbeti za izboljšanje prometne varnosti na cestah, posebej na kritičnih odsekih, je pojasnil Zoran Obrez, načelnik Postaje prometne policije Ljubljana.

V letošnjem letu sicer na splošno beležijo porast števila prometni nesreč. »Do zdaj je na cestah na območju PU Ljubljana življenje izgubilo že 13 udeležencev v prometu. Obravnavali smo že več kot 5000 nesreč, več kot 130 udeležencev se je huje poškodovalo,« so pojasnili.

Motoristi in vozniki mopedov so bili udeleženi v okoli 170 nesrečah, pri tem se jih je več kot deset huje poškodovalo, več kot 80 pa je bilo lažje poškodovanih. »Iz tega lahko potegnemo zaključek, da je večina udeležencev v prometnih nesrečah z motornimi kolesi ranjena,« je dejal Obrez.