V Sloveniji 500 pogrešanih oseb letno, med njimi 150 otrok

Slovenska policija, evropska policijska mreža Police Expert Network On Missing Persons (PEN-MP) in evropska fundacija za pogrešane otroke Amber Alert Europe so v začetku novembra organizirali mednarodno spletno konferenco na temo pogrešanih oseb. S slovenske policije so sporočili izsledke dosedanjih izkušenj.



Policija v Sloveniji prejme okoli 500 prijav pogrešanih oseb na leto, od tega je okoli 150 otrok in mladoletnikov. Večino najdejo živo, nekatere mrtve, za nekaterimi pa izgine vsaka sled. »Mit je, da se večina pogrešanih oseb samih vrne domov. To ne drži. Po razpoložljivih raziskavah na našem območju se samo 30 odstotkov vrne samih, okoli 30 odstotkov jih najde policija in okoli 30 odstotkov svojci, sorodniki in znanci pogrešane osebe. Žal pa se nekaj odstotkov pogrešanj konča tragično, s smrtjo. Bodisi kot nenadna, nezgodna smrt bodisi kot samomor, obstajajo pa tudi najhujši primeri, to so primeri prikritega umora.«



Iskanje pogrešanih oseb je ena najzahtevnejših oblik preiskovanja, je povedal namestnik v.d. generalnega direktorja policije Jože Senica, saj se za vsakim izginotjem lahko skriva tudi zelo hudo kaznivo dejanje, kot je umor, ugrabitev, posilstvo, ali pa je storilec z obljubami na lažnem profilu prek spleta zvabil mladoletno osebo k odhodu od doma.

Najpogosteje so pogrešani mladostniki in otroci

V večini primerov izginulih oseb gre za najranljivejše skupine prebivalstva. Policija največkrat obravnava pogrešane mladostnike, ki dom zapustijo zaradi sporov s starši, težav pri učenju, razočaranj v ljubezenskih razmerjih in podobno. Med pogrešanimi je tudi veliko starejših oseb, ki se izgubijo ali pa so zaradi bolezni neorientirani in nenadoma odidejo od doma, potem pa domov ne najdejo več poti.



Nekaj je tudi primerov iskanj oseb v gorah, kamor zahajajo pohodniki nepripravljeni, lahko tudi zaidejo s poti ali pa se poškodujejo, in tudi odraslih v stiski, ko odidejo od doma razočarani in razmišljajo o samomoru.

Kdaj je oseba pogrešana?

Ne drži, da mora preteči najmanj 24 ali 48 ur, preden se lahko prijavi pogrešana osebo. Kot opozarjajo na policiji, je treba pogrešanje prijaviti čim prej, da lahko policisti začnejo pravočasno ukrepati. Za pogrešano velja oseba, ki nenadoma izgine iz okolja, kjer živi, nepojasnjeno in brez utemeljenega razloga. O takšnem pogrešanju je policija običajno obveščena od sorodnikov, bližnjih oseb ali sodelavcev.