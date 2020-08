V slabi uri kar tri nesreče pri delu, dvakrat moral posredovati helikopter

V le 50 minutah so se po poročanju uprave za zaščito in reševanje dopoldne zgodile tri nesreče pri delu.



Ob 8.54 se je na območju planine Lom v občini Tolmin zgodila v gozdu. Prvo pomoč so poškodovani osebi nudili prisotni in reševalci postaje GRS Tolmin. Poškodovano osebo so v spremstvu dežurne enote GRS Brnik z vojaškim helikopterjem prepeljali v šempetrsko bolnišnico.



Ob 9.22 se je v gozdu pri naselju Zapudje v občini Črnomelj zgodila še ena nesreča. Pri podiranju je drevo poškodovalo nogo občanu. Gasilci PGD Zapudje in reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega na kraju oskrbeli in ga prenesli iz gozda do vasi Zapudje. Ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z vojaškim helikopterjem ga je prevzela in odpeljala v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Zapudje so zavarovali kraj pristanka helikopterja.



Ob 9.45 pa si je v Tominjah, občina Ilirska Bistrica, delavec pri spravilu lesa poškodoval nogo. Pred prihodom so ga že domačini rešili in predali gasilcem PGD Ilirska Bistrica ter reševalcem nujne medicinske pomoči iz Ilirske Bistrice, ki so ga prepeljali v izolsko bolnišnico.