V Škodi jih je skrival devet, dva zaprl kar v prtljažnik

V sredo nekaj po 11. uri so policisti PPIU PU Novo mesto na območju Kostanjevici na Krki ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Škoda avstrijskih registrskih oznak. Ob ustavitvi je voznik poskušal peš pobegniti, vendar so mu to preprečili in ga prijeli.

Dva skrita v prtljažniku

Ugotovili so, da gre za 44-letnega državljana Turčije, ki je v vozilu prevažal devet tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Dva tujca je prevažal v prtljažniku. 44-letnemu tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil.

S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z osmimi državljani Afganistana in državljanom Pakistana še niso zaključeni.