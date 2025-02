V skladišču Gorenja izbruhnil požar

Celjski policisti so bili danes zjutraj obveščeni, da je zagorelo v skladišču podjetja v Velenju. Kot so za STA potrdili v Hisense Europe, pod katerega okrilje sodi Gorenje, je do požara prišlo zaradi pregretja pakirnega stroja. Večja škoda v dogodku ni nastala, prav tako niso bili moteni delovni procesi.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Celje, so tujo krivdo izključili.

V Hisense Europe so za STA pojasnili, da je prišlo do napake na pakirnem stroju. Zaradi širjenja dima so se posledično sprožili protipožarni sistemi v Gorenjevem skladišču.

Večje škode ni bilo, uničenih je bilo osem sušilcev za perilo. Prav tako ni bil oviran delovni proces, so še pojasnili.