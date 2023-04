V skladiščni hali zagorelo, 40 mačk uspešno rešili

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je v torek zvečer od 21.25 na Tribanski cesti v Kopru gorelo v skladiščni hali. Požar, v katerem je pogorelo okoli 80 kvadratnih metrov ostrešja in polovica hale, so pogasili gasilci JZ GB Koper in PGD Pobegi - Čežarji.

V objektu se je nahajalo okoli 40 mačk, zanje je poskrbelo Obalno društvo proti mučenju živali. Po končanem gašenju so gasilci objekt prezračili in pregledali s termovizijsko kamero.