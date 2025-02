V Šiški od daleč spremljal voznike: onemogočil jim je, da bi zaklenili avto

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so med vikendom odvzeli prostost 45-letniku, ki je med 12. in 13. februarjem na območju Šiške vlomil v tri osebna vozila in iz njih odtujil vrednejše predmete - denarnice, računalnike, slušalke, ključe, dokumente vozil.

Vlamljal je na način, da je spremljal odhod oškodovancev od vozila, ter z napravo za prestrezanje signala onemogočil zaklepanje vozila, česar pa oškodovanci niso opazili. Nato je odšel do vozil in iz njih odtujil predmete.

Osumljenca so v ponedeljek privedli k preiskovalnemu sodniku, zaradi suma storitve kaznivih dejanj velike tatvine in je bil zanj odrejen pripor.