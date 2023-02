V silovitem čelnem trčenju umrl 36-letni voznik

Okoli 12. ure se je na cesti Škofja Loka–Žiri, v bližini naselja Trebija, zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl voznik osebnega avtomobila. Po do sedaj znanih podatkih kranjske policijske uprave je 36-letni voznik z osebnim avtomobilom peljal iz smeri Trebije proti Žirem in v rahlem nepreglednem levem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, tam pa čelno trčil v tovorno vozilo, ki ga je pravilno pripeljal 41-letni voznik.

Voznik osebnega avtomobila je na kraju nesreče zaradi hudih telesnih poškodb umrl. Voznik tovornega vozila in potnica v nesreči nista bila poškodovana. Cesta je bila za ves promet zaprta med 12. in 16. uro. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.