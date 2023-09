V silovitem čelnem trčenju huje poškodovan 65-letni avstrijski motorist

Na glavni cesti med Kobaridom in naseljem Trnovo ob Soči je prišlo do čelnega trčenja med 65-letnim motoristom iz Avstrije in 77-letnim voznikom osebnega avtomobila. Po prvih podatkih je 65-letni avstrijski motorist vozil iz Bovca proti Kobaridu. Med vožnjo je z veliko hitrostjo pripeljal v desni ovinek in nato v levem ovinku pričel prehitevati tuje tovorno vozilo, ki ga je v isti smeri vozil 60–letni državljan Poljske. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri pripeljal 77-letni voznik osebnega avtomobila, ki je že vozil vzporedno s tovornim vozilom. Motorist je zatem trčil v prednji levi del osebnega avtomobila in pri tem utrpel hude telesne poškodbe.

Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci PGD Kobarid in reševalci NMP ZD Tolmin, ki so poškodovanca oskrbeli. Kasneje so hudo poškodovanega avstrijskega državljana prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči in ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Policisti bodo glede na vse ugotovitve podali ustrezen ukrep.