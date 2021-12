Na železniškem prehodu v naselju Gornje Brezovo v občini Sevnica sta trčila osebno vozilo in potniški vlak.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, so gasilci PGD Sevnica zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom vozilo iz železniških tirov izvlekli na varno in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. V tem času je bil železniški promet oviran.

V nesreči ni bilo poškodovanih. Obveščene so bile pristojne službe.