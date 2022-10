V Šentvidu pri Ljubljani gori večji skladiščni objekt

V Šentvidu pri Ljubljani je zagorel večji skladiščni objekt na Plemljevi ulici. Intervencija še poteka, poročil o morebitnih poškodovanih osebah ali materialni škodi zaenkrat ni, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana in dodali, da gre za požar večjega obsega.

Policisti PU Ljubljana so bili ob 18.10 obveščeni o hujšem požaru na območju Šentvida. Gori skladiščni objekt, intervencija pa še poteka, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. »Doslej je bilo ugotovljeno, da je prišlo do požara večjega obsega v skladišču na Plemljevi ulici v Ljubljani, v katerem po prvih podatkih ni bilo oseb. Gašenje požarišča še poteka. Policisti so kraj zavarovali in zbirajo obvestila. Ko bodo na kraju vzpostavljeni ustrezni pogoji (predvidoma jutri), bodo kriminalisti pričeli z ogledom in ugotavljanjem vzroka požara in bomo našo informacijo še dopolnili,« so sporočili s PU Ljubljana.