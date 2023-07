V Šentjurju otrok ostal zaklenjen v avtu

V četrtek je nekaj čez dvanajsto uro popoldan v Ulici Dušana Kvedra v Šentjurju zaradi pozabljenih ključev otrok ostal zaklenjen v avtu.

Gasilci Poklicne gasilske enote Celje so s tehničnim posegom odprli vozilo in omogočili dostop staršem do nepoškodovanega otroka, poroča lokalni portal Kozjansko.info.

