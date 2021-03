V šentiljskem klubu preiskujejo prostitucijo

Obsežna kriminalistična preiskava, v kateri je po podatkih mariborske policijske uprave sodelovalo 90 kriminalistov in policistov, se je včeraj zaključila z obiskom nočnega kluba Tropicana v Šentilju. Od tam so kriminalisti v poznopopoldanskih urah nosili še zadnje pomembne dokaze, ki naj bi jim pomagali pri razkrivanju podrobnosti kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Kjer je danes Tropicana, je bil nekoč Yucatan. FOTO: Marko PigacNa PU Maribor nam informacij, da naj bi preiskovali prav to kaznivo dejanje oziroma zlorabo prostitucije, ki naj bi se v lokalu odvijala že dlje, niso mogli ko...