V Selah tekla kri, umrla je v gozdu

Ob 10.58 se je v Selah, občina Podčetrtek, pri delu v gozdu ponesrečila oseba, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so prvi posredovalci PGD Pristava pri Mestinju in reševalci nujne medicinske pomoči Šmarje pri Jelšah, vendar je oseba umrla na kraju dogodka.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: