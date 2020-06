V savni term Zreče požar, evakuirali več gibalno oviranih oseb (VIDEO)

V ponedeljek zvečer je zagorelo v finski savni v termah Zreče.Posredovali so gasilci, ki so pogasili ogenj v lesenem stropu nad savno.V termah so izvedli evakuacijo zdravstvenega dela, kjer je bilo 14 težjih bolnikov. Te so iz rehabilitacijskega dela prestavili na varno v sobe hotela, navaja uprava za zaščito in reševanje.V požaru so posredovali prostovoljni gasilci iz gasilskih društev Zreče, Gorenje pri Zrečah in Stranice, ki so zavarovali kraj dogodka.Zaradi zaklenjenih vrat so vstopili s silo, pogasili požar v lesenem stropu nad savno, prostore prezračili in jih pregledali s toplotno kamero, še navaja uprava za zaščito in reševanje, ki je bila o požaru obveščena ob 21.43.Druge podrobnosti za zdaj niso znane.