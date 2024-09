V sadovnjaku kradli jabolka, ujela jih je policija

V četrtek, 26. septembra, so bili policisti PP Krško popoldne obveščeni o neznancih, ki naj bi v sadovnjaku na območju Straže pri Raki kradli jabolka in povzročali škodo.

Takoj so se odzvali in na podlagi opisa osebni avtomobil z osumljenci izsledili na območju Kerinovega Grma. Ugotovili so identiteto treh osumljenk in osumljenca, starih med 18 in 66 let.

Zoper četverico bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj tatvine in poškodovanja tuje stvari.