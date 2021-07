V krožišču Tomačevo 81-letna voznica v napačno smer

Včeraj okoli 9.30 so bili pri PU Ljubljana obveščeni o vozilu, ki vozi v napačno smer v krožišču Tomačevo. 81-letna voznica je nato po Štajerski cesti odpeljala proti Trzinu. Kmalu je bila izsledena in ji je bil odrejen alkotest, ki pa je bil negativen.



Policisti zadevo še raziskujejo. Vse voznike, ki so bili priče napačne vožnje, naprošajo, da se zglasijo ali pokličejo na PP Ljubljana Bežigrad (01 589 6000) ali na 113.

