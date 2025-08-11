V romskem naselju požar stanovanjske hiše, škode za okoli 20 tisočakov

V noči na 9. 8. so bili policisti obveščeni o požaru nenaseljene stanovanjske hiše na območju Ruperč Vrha (eno izmed evidentiranih romskih naselij pri Novem mestu, op.p.).

Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto: »Požar so gasilci omejili in pogasili, po oceni oškodovanca je nastalo za okoli 20.000 evrov premoženjske škode. Policisti in kriminalisti so opravili ogled požarišča in zavarovali najdene sledi. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja požiga.«

O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.