»Počutil sem se kot na fronti; najprej rafali, potem pa je mimo naših glav švignila krogla. Kar ne upam si pomisliti, kaj bi bilo, če bi bila tu še vedno vnuka, stara sedem in devet let, saj sta bila še minuto prej pri nas, prav na mestu, kjer je priletela krogla,« je v sredo zvečer, le kakšno uro po dogodku, v šoku razmišljal 74-letni Tone Jordan, uspešen kmetovalec in govedorejec z Draškovca pri Šentjerneju. Zaradi bližine romskega naselja so tukajšnji prebivalci vsega hudega vajeni, a njihovo življenje ni bilo še nikoli tako neposredno ogroženo kot tega večera. Policisti so označili kraj,...