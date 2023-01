V roku nekaj ur kar trije plazovi: v nevarnosti dve hiši, zasulo tudi avtomobil

Ob 11.21 se je v naselju Rogoznica, občina Lenart, v bližini stanovanjske hiše sprožil zemeljski plaz, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Selce so plazišče v dolžini okoli 50 metrov prekrili s PVC-ponjavo.

Dobro uro pozneje se je na Ljubljanski cesti v Šentjurju prav tako sprožil zemeljski plaz in delno zasul osebno vozilo. Gasilci PGD Šentjur in Lokarje so zemljo odstranili ter umaknili vozilo.

Ob 15.06 pa se je v Ivanjševskem Vrhu v Gornji Radgoni nad hišo sprožil zemeljski plaz s površino okoli 182 kvadratnih metrov. Plaz so gasilci PGD Ivanjševci prekrili in ga bodo sanirali, ko bodo razmere dopuščale.