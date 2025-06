V Rogaški Slatini prišlo do streljanja, dva mrtva! »Gre za znani osebnosti iz širšega slovenskega območja«

S PU Celje so sporočili, da je danes zvečer prišlo do streljanja na območju Rogaške Slatine, umrli sta dve osebi.

Najprej nas je o tem obvestil bralec Uroš, kmalu zatem pa je novico potrdil še zanesljivi vir Slovenskih novic, in sicer naj bi šlo za umor in samomor: »Gre za znani osebnosti iz lokalnega okolja in tudi širšega slovenskega območja,« je sporočil naš vir.

Po navedbah bralca naj bi bila zaradi dogodka zaprta tudi obvoznica pri Rogaški Slatini - to informacijo potrjuje še uradna spletna stran Promet.si, kjer je zapisano, da je cesta Rogaška Slatina – Rogatec pri kraju Spodnji Negonje zaprta zaradi policijske aktivnosti.

Po neuradnih informacijah časnika Večer naj bi bil storilec najprej ustrelil svojega nečaka, nato pa orožje usmeril še vase in sprožil. Na grozljiv prizor so prvi po naključju naleteli domači gasilci, ki so bili na poti na praznovanje rojstnega dne.

Nekaj pred deseto zvečer so navedbe potrdili tudi na Policijski upravi Celje: »Danes okoli 19. ure smo bili obveščeni, da so v Rogaški Slatini našli dve mrtvi osebi. Prve ugotovitve kažejo, da gre za sum storitve kaznivega dejanja umora in samomor.«

Dodali so, da sta na kraju poleg ogledne skupine Sektorja kriminalistične policije PU Celje tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka, ogled kraja dejanja pa še poteka.

Zaprta cesta na območju Rogaške Slatine. FOTO: Zajem Zaslona Promet.si

