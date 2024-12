V Ribnici na božični večer napadli policiste: skupina ljudi vanje metala različne predmete

Policisti so se v torek zvečer odzvali na prijave pokanja na območju Goriče vasi v občini Ribnica. Na kraju so našli več tulcev plašilnih pištol. Med policijskim postopkom se je tam zbrala večja skupina ljudi, ki so v policiste metali različne predmete, ena od oseb pa je policista tudi odrinila. Pri posredovanju se je en policist lažje poškodoval.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so v večernem času prejeli več obvestil občanov o pokanju na območju Goriče vasi. Na prijave so se odzvali z okrepljenimi silami, namenjenimi zagotavljanju varnosti v kočevski regiji. Na kraj so napotili redne patrulje, patrulje prometne policije, vodnike službenih psov in skupine posebne policijske enote, so zapisali.

Policisti so ob prihodu na kraj našli več tulcev plašilnih pištol

»Pri postopku zbiranja obvestil se je na kraju zbrala večja skupina ljudi. Posamezniki so se začeli nedostojno vesti do policistov, med drugim so vanje metali različne predmete in kepe snega. Ena od oseb, ki se je najprej nedostojno vedla do policista, ga je v nadaljevanju odrinila, zaradi česar so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva,« so pojasnili. Zaradi sumov kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja so tej osebi za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost.

Policisti so, ko je med postopkom prišlo do hujših kršitev, z ukrepanjem takoj vzpostavili javni red, so poudarili na policijski upravi.

»Prav tako so postopke vseskozi dokumentirali. Za vse zaznane kršitve po zakonu o javnem redu in miru zoper posameznike vodijo postopke o prekršku in nadaljujejo zbiranje obvestil. V primeru drugih zaznanih kršitev bodo izvedli ustrezne ukrepe,« so napovedali.

Policisti nadaljujejo tudi zbiranje obvestil o vseh okoliščinah preprečitve uradnega dejanja, o vseh ugotovitvah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Vsa ravnanja, ki ogrožajo varnost ljudi, so nedopustna. Policija je in bo z vsemi razpoložljivimi viri preprečevala tovrstne kršitve, jih intenzivno preiskovala in obravnavala storilce tovrstnih dejanj, so še poudarili.