V reži bankomata našel 150 evrov in si jih prilastil, ne čaka ga nič dobrega

V torek zgodaj popoldne so policisti PP Idrija obravnavali sum kaznivega dejanja zatajitve. Po sedaj zbranih podatkih je neznanec iz reže bankomata na bencinskem servisu v Idriji našel in si prilastil pozabljeno gotovino v višini 150 evrov. S strani oškodovanca je bil podan predlog za pregon navedenega kaznivega dejanja, zato bodo idrijski policisti po zaključku preiskave na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali kazensko ovadbo na Državno tožilstvo v Novi Gorici.

Prav tako so policiste PP Ajdovščina v torek obvestili o pozabljeni gotovini v reži bankomata na bencinskem servisu v Vipavi. Po prvih zbranih podatkih je občanka včeraj okoli poldneva na dvignila 50 evrov gotovine in jo nato pozabila v reži bankomata. Ko se je vrnila do omenjenega bankomata, denarja ni bilo več. Navedeni primer ajdovski policisti še preiskujejo.