V reki Savi opažena oseba, zdravnik potrdil smrt

Ob 16.14 je bila v Spodnjih Gameljnah, občina Ljubljana, v reki Savi opažena oseba. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Gameljne, ki so osebo potegnili iz vode in pričeli z oživljanjem. Zdravnik je na kraju ugotovil smrt, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.