V reki opazili utapljajočo osebo, našli jo niso

Včeraj ob 19.22 so pri naselju Dolenji Radenci, občina Črnomelj, v reki Kolpi opazili utapljajočo osebo. Gasilci PGD Črnomelj, Radenci in Stari Trg ob Kolpi so ob prisotnosti policije s čolnom pregledali gladino in obrežje reke Kolpe.

Pogrešane osebe niso našli, še poroča uprava za zaščito in reševanje.