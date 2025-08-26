V reki Dravi našli moško truplo

Mariborski operativno komunikacijski center je bil danes, nekaj minut pred 18.30 uro, obveščen o najdbi moškega trupla v reki Dravi.

Policisti na kraju še opravljajo ogled in zbirajo obvestila o okoliščinah dogodka. Po do sedaj zbranih obvestilih je tuja krivda izključena oz. smrt ni posledica kaznivega dejanja, sporočajo s PU Maribor.