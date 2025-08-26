POLICIJA NA KRAJU DOGODKA

V reki Dravi našli moško truplo

Zgodilo se je danes, nekaj minut pred 18.30 uro.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Petra Matjasic Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Petra Matjasic Getty Images

S. U.
26.08.2025 ob 20:58
26.08.2025 ob 20:59
S. U.
26.08.2025 ob 20:58
26.08.2025 ob 20:59

Mariborski operativno komunikacijski center je bil danes, nekaj minut pred 18.30 uro, obveščen o najdbi moškega trupla v reki Dravi.

Policisti na kraju še opravljajo ogled in zbirajo obvestila o okoliščinah dogodka. Po do sedaj zbranih obvestilih je tuja krivda izključena oz. smrt ni posledica kaznivega dejanja, sporočajo s PU Maribor.

