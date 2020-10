V razvpitem ljubljanskem naselju med policijsko uro hrupno in nevarno (VIDEO)

Protest v Mariboru, oglobljen ni bil nihče

Prvi dan omejitve gibanja v nočnem času med 21. in 6. uro je skupina ljudi na ljubljanskih Fužinah na ulici postopala kljub policijski uri in kurila na parkirišču. Ko so zagledali policijski avto, so se odločili napasti policijo. Iz PU Ljubljana so nam pojasnili, kaj se je dogajalo.V torek okoli 21.30 je policist postaje Ljubljana Moste ob nadzoru območja Fužin zaznal, da se na Preglovem trgu zbira večja skupina oseb. Zaradi varne izvedbe postopka je operativno-komunikacijski center zaprosil za pomoč dodatnih patrulj, saj je bil sam. V tem času je nekaj posameznikov v policijsko vozilo začelo metati predmete, zato se je policist zaradi varnosti umaknil.Pri napadu ni bil poškodovan, prav tako ni bilo poškodovano vozilo. Osebe so se po dogodku pred prihodom ostalih policijskih patrulj razbežale, zato njihova identiteta na kraju ni bila ugotovljena.Policisti o dogodku zbirajo obvestila. V primeru podanih elementov kaznivega dejanja bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo ali izvedli ustrezne prekrškovne postopke.Po pozivanju na družbenih omrežjih se je sinoči ob 21. uri, na t.i. »protestu proti policijski uri« na Glavnem trgu v Mariboru zbralo okoli 50 ljudi, dogajanje pa je spremljalo tudi okoli 20 novinarjev. Kot so odgovorili s PU Maribor, se policija »zaveda pomena javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena«, zato so na udeležence protestaskupaj s pristojnimi inšpektorji zdravstvenega inšpektorata apelirali, naj spoštujejo navedeni predpis, zdravstveni inšpektorji pa so navzočim izrekali opozorila za storjene prekrške.Večina udeležencev je opozorila inšpektorjev takoj upoštevala in so v manjših skupinah zapustili Glavni trg in odšli domov. Ostala je skupina oseb, ki so jim inšpektorji ob 21.25 ponovno izrekli opozorilo, ki so ga upoštevali in se razšli. Okoli 21.30 je bil Glavni trg prazen, na njem so ostale samo osebe, ki so opredeljene kot »izjeme« v odloku in jim je gibanje v času »policijske ure« dovoljeno.Ker so udeleženci upoštevali opozorila in so se razšli, policistom ni bilo treba ukrepati proti nikomur in svojih pooblastil ob upoštevanju načela sorazmernosti niso uporabili.