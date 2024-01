V razmiku dobre ure našli odprli vrata in našli dvoje trupel

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča o dveh žalostnih dogodkih. Ob 11.54 so v ulici Podvine v Zagorju ob Savi gasilci PGD Zagorje mesto odprli vrata stanovanjske hiše in v njem našli mrtvega stanovalca.

Ob 10.35 so na Kovorski cesti v Bistrici pri Tržiču, občina Tržič, gasilci PGD Bistrica pri Tržiču odprli vrata v stanovanja in omogočili vstop policiji in reševalcem NMP. V stanovanju se je nahajala mrtva oseba.