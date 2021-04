V prtljažniku vozil 4 ilegalce

Želja po hitrem zaslužku je 20-letnega Petra K. iz Brežic pripeljala tako daleč, da je pred dobrim letom dni, bilo je 3. marca 2020, na hrvaški strani meje v osebni avto fiat qubo naložil kar štiri ilegalce, dva državljana Iraka in dva državljana Irana. Peljali so se v tesnem, zaprtem prostoru, kjer je bilo oteženo dihanje in zato ogroženo njihovo življenje, vsak pa je moral organizatorjem plačati najmanj 4000 evrov, majhen del tega bi v žep kapnilo tudi Brežičanu. Očitno se je mladi voznik policistom na največjem mejnem prehodu v Posavju, na Obrežju, zdel sumljiv, zato so se odločili za pregled vozila, njihov sum pa se je potrdil ob odprtju prtljažnika. Sanj o nekaj sto evrih hitrega zaslužka je bilo v hipu konec. Pa ne le to, mladenič je moral stopiti tudi pred roko pravice, tam ni bežal pred odgovornostjo.



»Žal mi je, da se je to zgodilo. Nikoli prej nisem imel nobenih težav s policijo, tudi v bodoče jih ne bom. To se je zgodilo enkrat, bila je velika napaka, in res se mi ni izplačalo. Sebe in družino sem spravil v zadrego in težave,« je bil Peter odkrit pred sodnikom Gojmirjem Pešcem, tožilka Mojca Komatar pa mu je v zameno za priznanje krivde ponudila pogojno kazen 16 mesecev zapora s preizkusno dobo treh let ter tri tisočake denarne kazni. »Pri odmeri kazni moramo upoštevati odkrito priznanje, nekaznovanost in dejstvo, da se je v tem času zaposlil, kar kaže na to, da si želi urediti življenje. Do svoje mladostniške nepremišljenosti je pokazal kritičnost, ne gre pa spregledati niti dejstva, da je dejanje storil pred spremembo zakonodaje, ki prinaša višje kazni za tovrstna kazniva dejanja,« je izpostavila Komatarjeva, njegova zagovornica Katarina Očkerl iz odvetniške pisarne Dušan Medved pa je poudarila še, da nikoli do zdaj ni bil v kazenskem postopku. Sodnik je sledil predlogu tožilke, mu je pa poleg pogojne in denarne kazni naložil še plačilo stroškov kazenskega postopka, 140 evrov, in 240 evrov sodne takse.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: