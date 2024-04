V prostorih javnih sanitarij tekla kri, 44-letnik ga je zabodel

Včeraj, okoli 18. ure, so bili na PU Celje obveščeni, da sta se v prostorih javnih sanitarij v Celju, sprla moška stara 42 in 44 let.

Milena Trbulin z omenjene policijske uprave: »Prepir se je sprevrgel v pretep, pri čemer je 44-letni moški z ostrim predmetom zabodel 42-letnega moškega in ga hudo poškodoval. Storilec je s kraja pobegnil, v večernih urah pa se je sam javil na Policijsko postajo Celje, kjer smo mu odvzeli prostost in ga pridržali.«

Zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka in vpletenosti morebitnih drugih oseb še poteka.