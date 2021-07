V prostitucijo je slovenski poslovnež silili 413 deklet

Na koprskem okrožnem sodišču se je začela glavna obravnava zaradi zlorabe prostitucije v klubu Marina pri Ajševici, pri kateri naj bi prvoobtoženi Sergej Racman, Dejan Šurbek, Jože Kojc, Vesna Ternovec in družba Cratos, združeni v hudodelsko združbo skupaj z receptorkami, tamkajšnjim taksistom, računovodkinjo in vodjo varnostnikov, izkoristili najmanj 413 predvsem romunskih deklet. Obtožnica jim očita, da so Racman s stalnim prebivališčem na Záhradnícki 74 v Bratislavi na Slovaškem, ki je trenutno edini v priporu, ter soobtoženi na premišljen in sofisticiran način, pod krinko gospodarske deja...