V dveh prometnih nesrečah dva motorista huje poškodovana

Črnomaljske policiste so malo pred sedmo uro zvečer v torek obvestili o prometni nesreči na cesti pri Tribučah. Opravili so ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 62-letna voznica osebnega avtomobila, ki je pri vključevanju v promet na prednostno cesto izsilila prednost pred 17-letnim voznikom cross motorja, ki je zato trčil v avtomobil in se pri tem huje poškodoval. Zoper povzročiteljico bodo podali kazensko ovadbo, za voznika cross motorja pa bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog, ker ni uporabljal čelade na predpisan način, poleg tega je vozil neregistriran motor, poročajo z novomeške policijske uprave.

Ob 18.48 pa so primorski policisti obravnavali padec motorista. Ugotovili so, da je 23-letni državljan Italije, doma iz okolice Pordenona, peljal motorno kolo od Brestovice proti Italiji. V ovinku je vozil preblizu robu vozišča, zato je zapeljal desno na travnato površino in po dobrih 40 metrih vožnje zapeljal ponovno na cesto, a tam izgubil oblast nad vozilom ter se zvrnil na bok. Pri padcu se je huje poškodoval in so ga s kraja nesreče odpeljali z reševalnim vozilom v novogoriško bolnišnico. Izveden bo hitri postopek, dodajajo na koprski policijski upravi.