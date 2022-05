V prometni udeleženo troje vozil, reševalci odpeljali tudi mladoletnika

V nedeljo ob 18.21 je na Šmarski cesti v Kopru prišlo do prometne nesreče, v katero so bila udeležena 3 vozila. Policisti so ugotovili, da je 42-letni voznik osebnega avtomobila hotel polkrožno obrniti kljub dvojni neprekinjeni črti in to v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 44-letni motorist.

Med motoristom, ki je imel na motorju tudi mladoletnega sopotnika, in osebnim vozilom je prišlo do trka, pri tem pa je motorno kolo trčilo še v tretje vozilo. Oba potnika na motorju sta bila poškodovana, zato so ju reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico.

Po točnih ugotovitvah telesnih poškodb bodo policisti zoper povzročitelja izvedli ustrezen ukrep.