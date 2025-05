V prometni nesreči pri nas umrli dve osebi, otroka odpeljali s helikopterjem

Slovenske ceste so danes ponovno terjale krvav davek. V naselju Petelinje v občini Pivka sta v prometni nesreči umrli dve osebi, še dve pa sta huje poškodovani, med njima je otrok. Obe težko poškodovani osebi sta bili odpeljani na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Prometna nesreča se je zgodila, potem ko je voznica osebnega vozila znamke Mazda zapeljala na nasprotno stran vozišča in čelno trčila v vozilo znamke BMW, ki je prišlo z nasprotne smeri. Poškodbe voznice Mazde so bile tako hude, da je na kraju nesreče umrla, umrla pa je tudi njena sopotnica. Tretja potnica je dobila hude poškodbe in je bila odpeljana v UKC Ljubljana.

Žensko, ki je vozila avtomobil znamke BMW, so z reševalnim vozilom odpeljali v Ljubljano. Otroka, ki je bil v tem avtu, pa so odpeljali s helikopterjem.