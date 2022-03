V prometni nesreči poškodovana dva otroka, s sopotnico je hudo

V ponedeljek ob 13.03 je bila policija obveščena o prometni nesreči v Podbrdu v Baški grapi na Tolminskem. 30-letna voznica osebnega avtomobila, državljanka Ukrajine, je v ovinku zapeljala na nasprotnosmerno vozišče in trčila v vozilo, ki ga je nasproti pripeljal 37-letnik. Dve osebi v avtomobilu povzročiteljice prometne nesreče sta poškodovani; 53-letna sopotnica huje, otrok pa lažje. Lažje je poškodovan tudi otrok v drugem vozilu.

Reševalci NMP ZD Tolmin so poškodovancem nudili prvo pomoč, huje poškodovano osebo pa so člani dežurne ekipe HeNMP z Brnika z vojaškim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Lažje poškodovanim osebam so zdravniško pomoč nudili v ZD Tolmin. Policisti bodo zoper povzročiteljico nesreče glede na vsa ugotovljena dejstva podali ustrezen ukrep.