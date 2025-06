V prometni nesreči na Jesenicah umrl 23-letni prostovoljec Rdečega križa (FOTO)

V nedeljo smo pisali o hudi prometni nesreči v občini Jesenic e , v kateri je umrl 23-letni državljan Bosne in Hercegovine Dženan Brčaninović. Tragična nesreča se je zgodila okoli 5.30 zjutraj, ko sta trčili dve vozili, v katerih je bilo skupaj osem oseb.

Po podatkih Rdečega križa mesta Živinice je bil Dženan Brčaninović njihov dolgoletni prostovoljec in član Predsedstva mladih Rdečega križa Živinice, piše RadioSarajevo.ba

Njegovi sodelavci in prijatelji so se od njega poslovili z ganljivim sporočilom.

»Dragi naš Dženan, prostovoljci in zaposleni na Rdečem križu v mestu Živinice te bomo ohranili v spominu po tvoji plemenitosti, pozitivni energiji in iskrenem prijateljstvu. S svojim delom in predanostjo si pustil pečat in neizbrisno sled. Bil si vzor prostovoljca in dober človek. Njegovi družini, prijateljem in vsem prostovoljcem Rdečega križa mesta Živinice izrekamo iskreno sožalje,« so zapisali.

Kot je znano, je po doslej zbranih podatkih 25-letni voznik, državljan Slovenije, vozil avtomobil iz smeri centra Jesenic proti Hrušici in zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal desno na pločnik, nato pa trčil v betonski zid, od koder je avto odbilo v avtomobil drugega voznika, ki je takrat v semaforiziranem križišču stal pred rdečo lučjo na semaforju in čakal za nadaljevanje poti proti centru Jesenic.

Avtomobil povzročitelja se je po sunkovitem trku prevrnil čez v križišču stoječega in je pristal na drugi strani na strehi. Voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola (0,41 mg/l), je bil lažje poškodovan. Njegov 23-letni sopotnik, državljan Bosne in Hercegovine, pa je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju nesreče umrl.

V avtomobilu so bili še trije sopotniki, vsi državljani BiH. Mladoletnika in 26-letnika so hudo poškodovana prepeljali v jeseniško bolnišnico, 19-letnika pa prav tako s hudimi poškodbami s helikopterjem v ljubljanski klinični center.

V drugem avtomobilu, v katerega je torej odbilo omenjeno peterico, so bile tri osebe, poleg voznika še dva mlajša potnika. Vsi trije so bili lažje poškodovani in so jih odpeljali v jeseniško bolnišnico.