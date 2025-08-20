TRAGIČNA NESREČA

V prometni nesreči na Hrvaškem huje poškodovan Slovenec, sopotnica umrla

Izgubil je nadzor nad vozilom, zapeljal v obvodni kanal in trčil v betonski most.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Hrvaška policija 
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Hrvaška policija 

STA, N. B.
20.08.2025 ob 13:15
20.08.2025 ob 13:15
STA, N. B.
20.08.2025 ob 13:15
20.08.2025 ob 13:15

Poslušajte

Čas branja: 1:03 min.

V prometni nesreči nedaleč od Bjelovarja je bil v torek zvečer huje poškodovan 57-letni voznik iz Slovenije, 54-letna sopotnica iz Nemčije pa je umrla. Nesreča se je po navedbah hrvaške policije zgodila, ko je slovenski državljan izgubil nadzor nad vozilom ter zletel s ceste in trčil v most.

Prometna nesreča se je zgodila v torek ob 23.55 na cesti na cesti med Berekom in Ivansko, so danes sporočili iz bjelovarsko-bilogorske policijske uprave.

Slovenski voznik osebnega avtomobila z avstrijskimi registrskimi tablicami je v nekem trenutku izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal v odvodni kanal, tam pa je s sprednjim delom vozila trčil v betonski most.

Sopotnica je umrla na kraju nesreče, voznika pa so s hudimi telesnimi poškodbami prepeljali v bjelovarsko bolnišnico.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

prometna nesreča smrt Hrvaška Slovenec

Priporočamo

Slovenija še vedno išče srečnega dobitnika 37 milijonov, Marjeta ima zanj posebno sporočilo
Slovenijo zajele nevihte, Arso prižgal oranžno (FOTO)
Glasbeni svet zavit v črnino, umrl je Andrej Rupnik
Katarina Čas žaluje: Hvala za vso ljubezen in vse najine dogodivščine (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Komentarji:

Priporočamo

Slovenija še vedno išče srečnega dobitnika 37 milijonov, Marjeta ima zanj posebno sporočilo
Slovenijo zajele nevihte, Arso prižgal oranžno (FOTO)
Glasbeni svet zavit v črnino, umrl je Andrej Rupnik
Katarina Čas žaluje: Hvala za vso ljubezen in vse najine dogodivščine (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.