V prometni nesreči na Golniku poškodovan otrok, posredoval helikopter

Ob 12.32 se je na Golniku v prometni nesreči poškodoval otrok. Posredovali so reševalci NMP Kranj in posadka s helikopterjem SV z dežurno ekipo HNMP na krovu.



Poškodovanca so oskrbeli in s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, piše uprava za zaščito in reševanje.

