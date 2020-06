V priporu osivel in shujšal

Na celjskem okrožnem sodišču bodo v tej zadevi obravnavali še tri pripornike.

Filmska aretacija

279

ljudi naj bi pretihotapili čez mejo.

Konec avgusta lani sta na Celjskem odmevali kriminalistična preiskava in aretacija članov mednarodne hudodelske združbe, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem ljudi pa tudi prepovedanih drog.innaj bi čez mejo pretihotapili najmanj 279 ljudi, tožilstvo pa je Pušonjića in Brenčičevo obtožilo tudi preprodaje heroina, kokaina in konoplje, pri čemer naj bi z njima sodeloval še 32-letni CeljanSlednji se je, skupaj z Bero, Pušonjićem in Rožičem, znašel v priporu, ki pa ga je včeraj že zapustil in odkorakal domov. Na sodišču je namreč priznal krivdo in se strinjal s predlogom tožilke, ki je zanj predlagala leto in pol zapora ter plačilo 5000 evrov denarne kazni. To bo lahko poravnal v 24 obrokih.»Dejanje iskreno obžalujem. Vem, da sem bil že nekajkrat obsojen, a tokrat me je res izučilo. Star sem 32 let, v priporu sem imel dovolj časa za razmislek in garantiram vam, da se na sodišču ne vidimo več,« je sodnici dejal Ašanin. In dodal, da je v priporu tudi osivel in shujšal za 20 kilogramov. Tožilstvo pa mu je očitalo preprodajo droge v znesku 13.750 evrov.Ašanin je stari znanec policije, saj je bil že dvakrat pravnomočno obsojen, a v zaporu doslej še ni pristal. Vse do lani, ko je aretacija sredi dopoldneva pred enim od celjskih blokov, v katerem živi, zelo odmevala. Izvedli so jo do zob oboroženi specialci, saj so imeli informacijo, da naj bi bil oborožen. Niso se motili, saj so mu med preiskavo zasegli dva telefona, pištolo z naboji in 170 evrov gotovine.O Ašaninu smo v Slovenskih novicah poročali že marca lani, ko naj bi pobegnil švicarskim policistom, ki so preiskovali dva incidenta, v katera je bilo vpletenih več ljudi. Sicer pa je preostala deveterica obtožena, da so kot člani hudodelske združbe med 28. novembrom 2018 in 24. junijem lani v sodelovanju z več neidentificiranimi storilci iz Slovenije in tujine organizirali in vodili del mednarodne kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s prevažanjem migrantov iz Hrvaške prek Slovenije v Italijo. Na tej relaciji so organizirali prevoz 279 ljudi, državljanov Iraka, Irana, Pakistana, Afganistana, Indije in Kitajske.Kriminalna združba je imela tri vodje, ki so za prevoznike ilegalnih migrantov novačili predvsem ljudi s socialnega dna. Ilegalne migrante so prevažali v osebnih in kombiniranih vozilih, nekateri tudi brez vozniškega dovoljenja, eden celo pod vplivom drog. Z vozili so celo bežali pred policijo in s tem ogrožali življenja migrantov. Med slednjimi je širši javnosti bolj znan Dejan Pušonjić, ki ga je splitsko-dalmatinska policijska uprava pred dvema letoma ovadila zaradi petih kaznivih dejanj goljufije ter poskusa goljufije.Slovenec si je namreč izdelal lažni profil na facebooku pod imenomin prek njega oglaševal oddajanje apartmajev v Omišu. Na oglas so se javile štiri ženske, ki so nakazale predplačilo, pozneje pa spoznale, da so postale žrtve goljufa. Pušonjić bo na sodišče prišel 10. junija.