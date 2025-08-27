PODTIKANJE DROGE

V ljubljanskem lokalu ji je v pijačo vsul bel prašek: »Bila je neodzivna, pomagati smo ji morali, jo nesti v taksi«

V primerih podtikanja drog v pijačo gre najpogosteje za drogi ghb ali gbl.
Fotografija: FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs
FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs

Televizija Slovenija (TVS) je objavila posnetek moškega, ki naj bi v priljubljenem ljubljanskem lokalu pred tednom dni v pijačo ene izmed gostij vsul mamilo. Po tem so se na medijsko hišo obrnile še druge domnevne žrtve. Več žensk trdi, da lahko identificirajo storilca, primer pa preiskuje policija. 

Prizor iz Ljubljane mnoge prestrašil: Je zombi droga že pri nas?! (FOTO)

»Žal pijače nismo imeli vseskozi na očeh. Moški je bil v klubu zelo vsiljiv in se je obnašal neprimerno. Po tem, ko smo te koktajle spile, je bila naša prijateljica neodzivna, zelo slabotna, ni zaznavala okolice. Tudi pomagati smo ji morali, jo nesti v taksi,« je za nacionalko povedala ena od deklet, ki je bila v petek v lokalu.

Potegne zvitek, v katerem naj bi bila droga

Posnetek prikazuje dogajanje v lokalu, ko moški, ki sam stoji ob mizi, polni kozarcev s pijačo, iz žepa potegne zvitek, v katerem naj bi bila droga. Nato pa bel prašek vsuje v pijačo na mizi, je poročala televizija.

V primerih podtikanja drog v pijačo gre najpogosteje za drogi ghb ali gbl, ki v manjših odmerkih delujeta stimulativno in zmanjšata inhibicije, ju pa nekateri uporabljajo v namen kaznivih dejanj zoper nedotakljivost telesa in spolnih zlorab. 

Po objavi posnetka so ženske, ki domnevajo, da je isti moški drogo podtaknil tudi njim, na podlagi pogovorov z znanci in fotografijami iz tistega večera domnevnega storilca identificirale. TVS je ime in priimek skupaj s fotografijo domnevnega storilca posredovala policiji.

 

