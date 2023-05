V pretepu skupil poškodbe na obrazu in hrbtu

Ponoči ob 1.05 so na PU Koper dobili prijavo, da se v Kopru pretepa več oseb. Policisti so na kraju ugotovili, da je poškodovan 22-letni domačin, ki so ga oskrbeli reševalci. Dobil je poškodbe na obrazu in hrbtu.

32-letnik se je pod vplivom alkohola med postopkom nedostojno vedel in se ni umiril, zato so mu odredili pridržanje.

Po prvih informacijah naj bi ju pretepli neznanci. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.