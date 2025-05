V preteklosti so že morili: bulmastif, rotvajler, pitbul

Slovenijo je pretreslo več napadov psov s tragičnimi posledicami. Najbolj je izstopal napad bulmastifov v Rožni dolini leta 2010, ko so psi do smrti pogrizli lastnika, zdravnika Sašo Baričeviča. Isti psi so že štiri leta prej napadli in poškodovali soseda Stanislava Megliča, ki še do danes ni prejel zahtevane odškodnine. Takrat so pse kljub odločitvi inšpektorata, da jih je treba uspavati, vrnili lastniku. Enega od treh psov so na kraju smrtonosnega napada februarja 2010 ubili že policisti, dva so uspavali kasneje.

Poskušala jih je nahraniti, pa so jo napadli.

Marca 2021 je osemletno deklico na dvorišču stanovanjske hiše v Mengšu napadel pes na verigi. Deklica, ki je bila na obisku pri sosedih, je stopila na ograjeno dvorišče, šla do privezanega psa, ta jo je napadel in ogrizel. Kljub hitri zdravniški pomoči je deklica umrla. Veterinarska inšpektorica je za psa Rona, mešanca med rotvajlerjem in nemškim ovčarjem, ki ni bil v evidenci nevarnih, še isti dan odredila odvzem, kmalu zatem so ga uspavali.

Smrtonosni napad psa se je leta 2017 pripetil na vikendu na Mavrlenu pri Črnomlju. Trije pitbuli v lasti Mihe Šuma so napadli in do smrti pogrizli njegovo 71-letno mamo Tatjano Šum, ta je še isti dan umrla v novomeški bolnišnici. Šum je bil rejec psov, ki je v skrajno neprimernih razmerah redil kar 13 živali. Tri so žensko napadle, ko jih je poskušala nahraniti.

Nazadnje smo o napadu psa na človeka poročali 5. maja letos, ko je pes v okolici Divače po obeh rokah pogrizel moškega, ki je skupaj s prijateljema ograjeval pašnik.

Stanislav Meglič, ki so ga napadli Baričevičevi bulmastifi, še do zdaj ni prejel odškodnine. Foto: Aleš Černivec