V predoru Trojane trčilo kar 12 vozil, večinoma tovornjaki (FOTO)

Okoli 9.30 je na štajerski avtocesti v predoru Trojane v smeri Maribora prišlo do treh prometnih nesreč , poroča ljubljanska policijska uprava. V prvi nesreči so bila v naletnem trčenju v predoru udeležena dve tovorni in eno osebno vozilo. Prometno nesrečo je povzročil slovaški voznik, ki je trčil najprej v osebno vozilo voznice pred seboj, nato pa še v zadnji del tovornega vozila češke registracije, ki je stalo na vozišču zaradi razmer v prometu. Pri tem je bila voznica osebnega vozila lažje poškodovana in je sama poiskala zdravniško pomoč. Policisti so povzročitelju izrekli globo.V drugi nesreči je bilo v naletnem trčenju v predoru udeleženih pet tovornih vozil, štiri slovenske in eno makedonske registracije. Do prometne nesreče je prišlo, ker so štirje vozniki naletno trčili. Trije vozniki so bili pri tem lažje poškodovani, eden izmed njih je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana, dva pa sta zdravniško pomoč poiskala sama. Vsem štirim voznikom, ki so vozili na prekratki razdalji, je bil izdan plačilni nalog.V tretji nesreči so bila udeležena še štiri tovorna vozila, tri slovenske in eno romunske registracije. En tovornjakar je zaradi prehitre vožnje s prednjim delom trčil v dve stoječi tovorni vozili pred sabo. Vanj je nato trčil še en voznik tovornjaka. Obema je bila izrečena globa. V tej prometni nesreči ni bil nihče poškodovan.Posledice nesreč so po več urah odstranili,. Kljub temu je na tem odseku promet še vedno potekal počasi. »Vse prosimo, da upoštevajo navodila policistov in vzdrževalcev ceste pri usmerjanju prometa in da prilagodijo hitrost vožnje ter vselej vozijo na zadostni razdalji,« pozivajo policisti.