V predoru Kastelec trčilo več vozil: kriv je bil predrzen in brezobziren Italijan

Policisti poročajo, da je zjutraj ob 8.09 v predoru Kastelec trčilo več vozil. Z ogledom kraja nesreče so ugotovili, da je 50-letni državljan Italije skozi predor Kastelec od Kozine proti Kopru vozil predrzno in brezobzirno in pri tem ogrožal preostale udeležence v prometu.

Peljal je po sredini prometnih pasov in se vrival med vozila, pri tem pa je najprej oplazil prednji levi del vozila 55-letne voznice, za tem je tik pred nišo s prednjim delom vozila trčil v zadnja dela osebnih vozil 42-letnega in 27-letnega voznika, ki sta vozila vsak po svojem prometnem pasu.

Po trčenju je vozilo Italijana odneslo desno v nišo, kjer je najprej oplazil bok niše, nato pa trčil v varnostni meh, vozilo 27-letnika je po trčenju obrnilo, da je vzvratno zapeljal v nišo v trenutku, ko je vozilo povzročitelja odbilo od varnostnega meha, tako da je zadnji del njegovega vozila dvignilo in je nasedel na zadnji del vozila 27-letnega voznika.

50-letni Italijan je želel kraj peš zapusti, vendar so ga policisti prijeli. Kazensko ga bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje.