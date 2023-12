V Praznični vasici jih je čakalo neprijetno presenečenje. Policisti so obveščeni

Praznični december je čas druženja in zabav, ko se skupaj z družino in prijatelji veselimo obiska treh dobrih mož, ko okrasimo domove in vanje prikličemo več luči in pravljičnih trenutkov. December je mesec obdarovanja, dobrih misli in dejanj.

Zato so bili prebivalci Občine Bistrica ob Sotli šokirani, ko so videli, kaj se je zgodilo. Na družbenih omrežjih smo zasledili objavo s spodnjo novico, ki ni nič kaj primerna za ta praznični čas:

»Danes zjutraj nas je pričakalo v Praznični vasici v parku pri občini zelo neprijetno presenečenje. Nekdo je čez noč uničil in poškodoval kar precej okraskov, ki so jih pridno in kreativno dalje časa izdelovali društva in OŠ. Lotil se je tudi uničevanja praznične razsvetljave, ki jo je na več mestih prerezal, iz ene hiške pa je lučke celo ukradel.

Dogodek smo prijavili policiji, vas pa prosimo, da če imate v zvezi s tem kakršnokoli informacijo, da nam to sporočite. Kljub vsemu se bomo potrudili, da bodo prazniki lepi, mirni in prijazni, zato bo vasica urejena za oglede že od danes naprej.«

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih:

»Kakšna kamera vas ne bi nič stala glede na dejanje ... in mislim, da bi bilo prav, da se kje kakšna namesti.«

»Oh, kakšen ubogi revček je to, da se mora izživljati nad tujo lastnino? Zdaj se verjetno počuti blazno močnega in pomembnega. Predlagam tudi psihologa/psihiatra, ko ga najdete.«

»Ni za verjeti, da se v mirnem in lepem kraju kaj taksnega dogodi, da se med njimi pojavi huligan, ki je zmožen kaj takšnega početi. Upanje je, da se bodo krajani skupaj s policijo potrudili odkriti malovredneža in zoper njega ustrezno ukrepati.«

»Res zelo žalostno, da se v naši občini dogaja vandalizem.«

»Da se mu le roke posušijo.«

»Naj se mu roke posušijo za taka dejanja ... da ga ni sram ... upam, da ga izsledijo ... žalostno.«

»Groza, pa toliko truda je bilo vloženega v to krasno vasico. Očitno eni nimajo česa drugega početi, kot da uničujejo tuje stvari.«

Preberite še: