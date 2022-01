Na Praprotnem zagorela hiša, dve osebi potrebovali zdravniško pomoč

Okoli 8.30 je na Praprotnem v občini Škofja Loka zagorelo v kleti stanovanjske hiše, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Požar so pogasili gasilci Gars Kranj, PGD Stara Loka, Škofja Loka in Bukovica.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Škofje Loke so zaradi vdihavanja oskrbeli osebi.

Na kraju so bili tudi policisti PU Kranj, delavci Elektra Gorenjska, ki so odklopili elektriko, in dežurna zimska služba CP Kranj za posip ceste.