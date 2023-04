Policisti so bili danes okoli 10. ure obveščeni, da je na območju Policijske postaje Slovenske Konjice zagorelo na farmi piščancev. Ogenj je prostore v celoti uničil. V ognjenih zubljih je zgorelo več kot 11.000 piščancev, so sporočili.



Policisti dodajajo, da ogled kraja požara še poteka in da bodo več podatkov o vzroku požara posredovali v prihodnjih dneh.