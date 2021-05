V požaru za več desetisočakov škode, ena oseba padla v šok

Danes ponoči so bili na PU Ljubljana obveščeni o požaru v skladišču ene izmed trgovin na območju Vrhnike, požar pa se je razširil še na stanovanjsko hišo v neposredni bližini.



»Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. V dogodku ni bilo poškodovanih, ena oseba je zaradi šoka potrebovala zdravniško pomoč. Za čas intervencije je bilo evakuiranih 5 oseb iz sosednjih hiš, ki so se po koncu intervencije lahko vrnile v stanovanja.«



Vzrok požara, v katerem je nastalo za več deset tisoč evrov škode še ni znan. O vseh zbranih obvestilih in ugotovljenih okoliščinah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: