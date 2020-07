V požaru reševali trojico, ki se je nadihala dima

V četrtek ob 21.39 je v naselju Tupelče v občini Komen v kleti stanovanjske hiše zagorela plastika na pekaču za pice. Pred prihodom gasilcev je lastnik sam omejil požar.



Gasilci PGD Komen in ZGRS Sežana so na kraju prezračili kletne prostore, opravili meritve strupenih plinov. Reševalci nujne medicinske pomoči Sežana so na kraju dogodka oskrbeli tri osebe, ki so se nadihale dima. Na kraju je bil tudi predstavnik elektropodjetja, ki je opravil ponoven priklop električne energije. V požaru je bil uničen pekač za pizze in manjši hladilnik, poroča uprava za zaščito in reševanje.