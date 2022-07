V požaru razneslo plinsko jeklenko

V ponedeljek ob 19. uri je v stanovanjski hiši v Kortah izbruhnil manjši požar. Policisti so ugotovili, da je oškodovanec pozabil olje na štedilniku, to se je zaradi pregretja vnelo, ogenj pa je nato zajel kuhališče in napo. Po zbranih obvestilih sledi ustrezen ukrep.

Plinsko jeklenko je zaradi vročine razneslo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Ob 0.26 je na območju Sermina zagorela lesena baraka. Šestinšestdesetletnik je v njej kljub razglašeni veliki požarni ogroženosti zakuril ogenj in ga pustil brez nadzora. Ta se je nato razširil na lesene obloge v baraki, v kateri je bila tudi plinska jeklenka. Zaradi vročine jo je razneslo. V požaru ni bil nihče poškodovan, bodo pa policisti moškega kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

66-letnika bodo kazensko ovadili.

Okoli 13. ure pa je zagorelo v enem od stanovanj večstanovanjske stavbe v centru Ljubljane. Gasilci so požar pogasili, policisti pa so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. Vsi stanovalci so že pred prihodom posredovalcev zapustili stavbo. »Po prvih podatkih naj bi v stanovanju zagorelo zaradi napake v klimatski napravi. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode, zgorela sta stanovanje in del ostrešja,« so sporočili z ljubljanske policijske uprave in dodali, da nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.